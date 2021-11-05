Бабье лето наступило в ноябре

Синоптики обещают еще несколько очень теплых дней на полуострове.

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона, сообщили в управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

На полуострове будет без существенных осадков, но ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +17…+22°, в горах +11…+16°; ночью +7…+12°, на побережье до +15°.

Температура воды в Черном море — от 17° в Ялте, до 12° — в районе Керчи и Феодосии.

В Севастополе 6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 17-19°С.

7 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 7-1 2м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 17-19°С.

8 ноября — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.

Температура воды в Черном море у берегов Севастополя — 15-16°С.