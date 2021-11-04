Владимир Путин возложил цветы к памятнику Примирения

Глава государства возложил цветы к вечному огню у подножия монумента и поздравил всех граждан России с государственным праздником.

«Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — подчеркнул в своей речи президент.