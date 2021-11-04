Подводная лодка С-49 станет экспонатом в Балаклавском подземном музее

Советская подлодка С-49 — последняя сохранившаяся в стране субмарина проекта 633РВ (по классификации НАТО — «Ромео») в ближайшие дни займет свое место в Балаклавском подземном музейном комплексе (входит в Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Севастополе).

«После завершения работ по музеефикации подлодка С-49 будет выведена из сухого дока Севморзавода и отбуксирована в Балаклаву. Эта операция может состояться в начале следующей недели», — сообщил ТАСС директор музея Эдуард Крайнов.

По его словам, С-49 будет поставлена в сухой док подземного музейного комплекса в качестве полноценного экспоната.

С-49 была заложена на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород) 29 марта 1952 года, спущена на воду в июле 1961 года и вступила в строй 31 декабря 1961 года. Несла службу на Северном и Черноморском флотах.

В конце 60-х годов была переоборудована для испытания противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер». Комплекс «Водопад» представлял собой твердотопливную ракету, выстреливаемую из торпедного аппарата калибра 533 мм. В нем использовались два варианта боевой части — 400-миллиметровая малогабаритная торпеда УМГТ-1 и ядерный заряд. В процессе модернизации С-49 получила в носовой части надстройку с двумя 650-миллиметровыми торпедными аппаратами для испытания новых торпед. В 1975 году на лодке установили систему глубоководной стрельбы, позволившую провести 22 пуска противолодочных ракето-торпед, в том числе впервые в мире с глубины 240 м.

До июля 1985 года С-49 была задействована в серийных испытаниях всех имевшихся на вооружении ВМФ ракето-торпед. В июле 1995 года субмарина была исключена из состава флота, ее экипаж был расформирован. В том же году лодка была переоборудована в плавучую зарядовую станцию (ПЗС-50) и несла службу до 2019 года.