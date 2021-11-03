Глава администрации Белогорска подозревается в получении взятки

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю установлено, что весной текущего года предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также — в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия. Для передачи денег был привлечен посредник — приятель главы города.

2 ноября после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн рублей посредник и глава администрации Белогорска были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и событий, им предшествующих.

Глава Белогорска арестован.