Главе Белогорска вменяется получение взятки в 1,4 млн рублей

Глава администрации крымского города Белогорска задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей за покровительство бизнесу, сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Глава Белогорска задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей. Он ее должен был получить, по оперативной информации, за покровительство предпринимательской деятельности», — сказал представитель ведомства.

По его данным, дело передано в Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чиновник был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками ФСБ.

Этой осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Двое из них — бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов — в настоящее время находятся под домашним арестом как обвиняемые по делу о хищении более 57 млн рублей. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов. В Евпатории проводились следственные действия, которые коснулись главы администрации и главы горсовета.