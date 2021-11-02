В Загородной балке идут гидротехнические испытания нового бассейна

В спортивно-оздоровительном комплексе им.200-летия Севастополя в Загородной балке на прошлой неделе проводили третий, заключительный этап гидротехнических испытаний.

В чашу бассейна залили более трех тысяч кубометров воды, чтобы испытать несущую способность конструкций, выявить и устранить возможные течи.

Как пояснил генеральный директор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий, после прохождения испытаний приступят к внутриотделочным работам — монтажу насосного оборудования, с переходом к финишной отделке.

— Мы планируем данный госконтракт закончить в этом году, но в связи с отсутствием лимита финансирования, вероятно, продлим его на 2022 год. Министерство спорта утвердило нам возможность дофинансировать объект. Если средства дойдут в конце года, качественно завершить объект мы сможем в следующем году, — прокомментировал сложившуюся ситуацию директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Он пояснил, что на сегодня из госконтракта выбрано 1,3 млрд руб (из 1,6), однако согласно проведенной в апреле госэкспертизе фактическая стоимость объекта составляет 2,2 млрд рублей. В контракт не были включены стоимость технологического оборудования, техприсоединения и спортинвентаря.

Удорожание также вызвано неприменением с 2017 года коэффициентов-дефляторов. Сейчас все ценообразование скорректировано, предложения поданы в Минстрой.

— Дополнительные средства мы запросили, и нам их подтвердили. Однако пока они не получены, прогнозировать сроки окончания строительства я не могу, — заявил И.Гапицонов. При этом он пообещал, что объект введут в эксплуатацию уже через четыре месяца после получения финансирования.

Строящийся бассейн имеет длину 52 м, ширину — 21 м, максимальную глубину — 5,8 м с повышением до 1,8 м. Он рассчитан на восемь плавательных дорожек, снабжен 10-метровой вышкой для прыжков в воду. Вместимость трибун — 400 мест. На нижнем этаже расположатся циркуляционные, очистные сооружения и еще целый комплекс технических помещений, где разместится дорогостоящее современное оборудование, которое уже закуплено.

В спорткомплексе в рамках ФЦП планируется еще строительство открытого бассейна, пока не включенного ни в национальный проект, ни в в федеральную целевую программу.

И.Анацкий напомнил, что в январе 2020-го старый бассейн был демонтирован и вывезен за три месяца. После этого было забито около 1200 буроинъекционных свай, конкретно под чашу бассейна — 450 двенадцатиметровых свай диаметром 300 мм.

— Нынешние гидротехнические испытания проводятся, чтобы удостовериться в конструктивной способности чаши бассейна, проверить гидротехнические характеристики. Дело в том, что здание и чаша бассейна стоят на разных фундаментах. Пока состояние конструкций идеальное, ничего не просело. До заливки мы замерили деформационные швы, убрав всех людей из техподполья в целях безопасности. До конца недели будем смотреть за состоянием конструкций, после чего приступим к чистовой отделке и к конструкциям кровли, — сказал И.Анацкий.

По его информации, бассейн будет функционировать по замкнутому циклу — дважды в год вода полностью сливается и заполняется, с последующим очищением.

По словам гендиректора, до конца года планируется закончить перекрытие, фасад, часть которого будет каменным, а часть — алюминиевым. Кровлю выполнят из профлиста, утеплителя и мембраны.

— Мы сейчас заводим в здание сети водопровода и уже на следующей неделе приступим к благоустройству. До конца года периметр должны закрыть, — продолжил И.Анацкий.

Готовность объекта на сегодня И.Гапицонов определил в 85%.

Еще одна любопытная деталь: после гидроиспытаний всю воду, залитую в бассейн, передадут городским службам для полива зеленых насаждений и мытья дорог.

Изначально завершить реконструкцию СОК им.200-летия Севастополя планировалось в декабре 2020 года, потом объект разделили на два этапа, с обещанием, что вторую очередь (бассейн) сдадут в декабре 2021-го.