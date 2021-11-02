Траву на регбийном поле никак не взрастят

Вопреки обещаниям ввести в эксплуатацию регбийное поле спортивно-оздоровительного комплекса «им. 200-летия Севастополя» еще в сентябре, оно до сих пор так и не принято.

На вопрос, почему так, 2 ноября ответил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, причина неготовности поля — в неудачно выбранном времени для взращивания газона.

— Был жаркий период. Хотя мы и поливали его своевременно и удобряли, роста травы мы так и не получили. И сейчас уже агрономами, нанятыми спортивно-оздоровительным комплексом «им.200-летия Севастополя» данное поле корректируется. Думаю, через месяц-полтора оно уже будет в той степени готовности, какое требует проектная документация, — пояснил И.Гапицонов.

Он также уточнил, что 1 июля поле полностью передано в эксплуатацию спортивно-оздоровительному комплексу.