Запрет на посещение лесов продлен

В связи с тем, что в Севастополе сохраняется риск возникновения пожаров, до 12 ноября продлены ограничения на посещение лесов. Запрещен въезд в лес на транспортных средствах, а также запрещено разведение костров, использование газовых и электрических приборов для приготовления пищи, генераторов, запуск пиротехники.