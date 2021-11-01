Запрет на посещение лесов продлен
В связи с тем, что в Севастополе сохраняется риск возникновения пожаров, до 12 ноября продлены ограничения на посещение лесов. Запрещен въезд в лес на транспортных средствах, а также запрещено разведение костров, использование газовых и электрических приборов для приготовления пищи, генераторов, запуск пиротехники.
Открытыми для туристов остаются специальные места отдыха в лесу и маршруты Большой севастопольской тропы:
— Турстоянка «Узунджа» – село Передовое.
— Село Передовое – турстоянка «Гористое».
— Турстоянка «Гористое» – турстоянка «2-й кордон».
— Турстоянка «2-й кордон» – урочище Горный ключ.
— Урочище Горный ключ – Любимовка.
Севприроднадзор просит не оставлять после себя мусор на стоянках и соблюдать правила пожарной безопасности.