Теплая погода продержится до конца недели на юге России

Теплая для начала ноября погода с превышением климатической нормы до 3-5 градусов продержится на Юге России и Северном Кавказе до конца текущей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Характер погоды на Юге России и Северном Кавказе будет обусловлен антициклоном, поэтому она будет солнечной, теплой и практически без осадков. Небольшие дожди пройдут в регионах местами только в середине и в конце недели. Температура воздуха на Юге России будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, на Северном Кавказе — немного попрохладней, но, в общем, тоже выше нормы. Воздух сможет хорошо прогреваться — в Крыму и на Кубани до 17-22 градусов, в низовьях Волги и Дона — до 12-17 градусов», — сказал он.

В Ялте во вторник и среду ожидаются кратковременные дожди, далее до конца недели — без осадков. Во вторник и среду — до 15-17 градусов, в конце недели до 18-20 градусов, в воскресенье — до 22-23 градусов.