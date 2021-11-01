Проехать через блокпост совсем несложно

К мысли, что беспрепятственный въезд и выезд из Севастополя будет доступен только привитым или переболевшим, горожан приучали целую неделю. А на деле блокпост на Южном берегу оказался бутафорией.

За неделю кто-то по-честному побежал вакцинироваться, а кто-то правдами-неправдами разжился сертификатами о вакцинации или справкой о перенесенном ковиде. В пятницу, 29 октября, толпы осаждали МФЦ, пытаясь распечатать заветный QR-код, но госуслуги висели и обещание работать центрам до поздна не сдержать не удалось.

Так или иначе, но город встретил организованные властями препоны на въезд и выезд во всеоружии. Как говорится, не впервой.

Другое дело, что на сей раз заметного глазу запустения на городских улицах в выходные дни замечено не было. На автостоянке у «Добростроя», как и прежде, в воскресенье было не пробиться, рынок «Чайка» ломился от покупателей, а в обе стороны (на север и на юг) от города потянулись автовереницы любителей отдыха на природе. И блокпосты не стали им в этом перемещении особым препятствием.

Оценить ситуацию попытались и журналисты «Севастопольской газеты», направившись в сторону Фороса.

По дороге туда, через блокпост у кафе «Дамир» никаких препятствий с проездом не возникло, машину просто никто не тормознул. Да и некому было — с стороны проезда на Ялту проверяющих просто не было.

На обратном пути проезжающие машины действительно останавливали и молодой человек — представитель общественной организации «Самооборона Севастпооля» просил предъявить заветный QR-код, который считать невозможно, так как именно в этом месте интернет не ловится. Не понадобился проверяющему паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вдруг предъявленный сертификат принадлежит другому человеку?!

На встречное предложение предъявить свой QR-код, проверяющий ответил уклончиво — мол, все его документы находятся у начальства, предложив задать все интересующие вопросы, припарковавшись в заездном кармане у кафе.

Обнаружить ответственного на блокпосту оказалось непросто. Присутствующий полицейский, как и представитель ГИБДД давать какие-либо комментарии категорически отказались, кивнув в сторону большой белой палатки, где разместились казаки. Дескать, идите туда, казаки всё и расскажут.

Однако мы решили все-таки обратиться к представителю департамента общественной безопасности Николаю Сатонину, чей телефон предоставили в пресс-службе правительства города.

В момент звонка Н.Сатонина на блокпосту не было. Но он был очень удивлен, что машину не проверили на выезде, что проверяющий отказался предъявить свой сертификат о вакцинации. По его версии, контролер просто не захотел предъявлять свой документ и, собственно, не должен это делать.

Вторая версия — у парня, возможно, не сертификат, а ПЦР-тест. Напоминание, что справка об отрицательном ПР-тесте по решению все того же департамента общественной безопасности не принимается, Н.Сатонина искренне удивило. Он даже пообещал уточнить это обстоятельство, сверившись с ведомственными инструкциями.

По озвученным Н.Сатониным данным, никаких эксцессов за два дня работы на вверенных ему постах у кафе «Дамир» и на выезде из села Орлиное не произошло. Разве что через последний пыталась без необходимых документов проехать пожилая пара, следующая с территории Республики Крыма на свою же территорию.

А у «Дамира» и вовсе все без замечаний. Справедливости ради отметим, что к этому моменту выезд через данный блокпост уже начали контролировать.

Правда, пока мы разговаривали с представителем департамента, через блокпост пешком и практически незамеченным прошел молодой человек с рюкзаком.

Мы его догнали и поинтересовались, проверили ли у него документы. Он только пожал плечами: «Нет!»

Завернули

А в сообщениях пресс-службы правительства города блокпосты — надежный заслон ковиду: «Семь блокпостов на въезде и выезде из города Севастополя продолжают проверку наличия у пассажиров документов, необходимых для пропуска: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании». В субботу въехать в город не дали 200 автомобилям, в воскресенье — 124 и двум экскурсионным автобусам. На блокпостах отмечают снижение транспортного потока, водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания.

Напомним, что блокпосты расположены на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом; на выезде из села Орлиного; по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»); село Андреевка. Пункт пропуска действует и на железнодорожном вокзале.