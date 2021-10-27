За вакцинацию обязали предоставлять два оплачиваемых выходных

Решение о предоставлении привитым от ковида двух оплачиваемых выходных дней принято 26 октября на заседании городского оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, на основании рекомендаций федеральных властей.

Правда, полного понимания, как эту рекомендацию нужно выполнять, у правительства Севастополя пока нет.

— У нас завтра намечено плановое заседание трехсторонней комиссии, и мы включили в повестку дня дополнительно этот вопрос, предварительно предложив его обсудить для того, что завтра на заседании уже вынести на обсуждение и принимать какие-то решения, — сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Отмечалось, что данный вопрос может быть встречен со стороны бизнеса недопониманием, с точки зрения финансирования.

— Мы завтра это озвучим и проработаем методические рекомендации оперативно, как это можно реализовать путем изменения локальных нормативных актов и коллективных договоров. Чтобы у работодателей-предпринимателей было понимание, как это можно быстро реализовать на предприятиях, — пообещал замгубернатора.

Что касается бюджетных организаций, то в этом случае также необходимо подумать, каким образом это юридически оформить.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что после решения трехсторонней комиссии все работодатели должны будут ему подчиниться. При этом он сослался на продекларированные на федеральном уровне меры поддержки, в том числе по выплате грантов и МРОТ на каждого работника, как компенсацию усилий, которые работодателей сейчас просят предпринять.

Он также обратился к своему заму Марии Литовко с поручением обсудить эту тему с бизнесом, заодно пообещав рассмотреть данную ситуацию и на местном уровне и предоставить бизнесу дополнительные меры по выходу из этой ситуации.

В завершение обсуждения было отмечено непонимание того, когда именно предоставлять выходные дни — в день вакцинации и после него или просто два рабочих в некий отложенный период.

По имеющейся информации, в пятницу 29 октября, состоится заседание федеральной комиссии, посвященное данному вопросу.