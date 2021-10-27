Возвращением скифского золота займется Следственный комитет

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.

«В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что СК России в рамках правового поля даст должную оценку нарушению интересов государства.

С,Петренко сообщила, что Бастрыкин также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию.

Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, из четырех крымских музеев была вывезена в Амстердам, где 6 февраля 2014 года открылась выставка «Крым: золото и секреты Черного моря».

«Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке», — сказала С.Петренко.