В Севастополь можно въехать только по двум документам

ПЦР-тест и медотвод от прививки и местная регистрация не дадут разрешение для проезда в город с 30 октября по 7 ноября.

С 30 октября на пяти въездах в Севастополь и на железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты, проверяющие разрешительные документы и для въезда, и для выезда. Въезд и выезд разрешен только по сертификату о вакцинации или справке о недавно перенесенном заболевании, разъяснили в пресс-службе городского правительства 27 октября. Ранее говорилось, что можно предъявлять ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа, и медотвод от прививки, заверенный врачебной комиссией.

«Не будет действовать медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний, заверенный лечащим врачом, руководителем или заместителем руководителя медицинской организации (справка ВКК), к которому должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа. В нерабочие дни гражданам, у которых есть медотвод, рекомендовано находиться на самоизоляции», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом, для детей вообще никаких документов не нужно.

Делается это для того, чтобы «разорвать цепочку контактов». В дни, объявленные нерабочими, городские власти просят всех оставаться дома.