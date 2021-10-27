В парке «Патриот» коронавируса не боятся

Кубок командующего войсками ЮВО по страйкболу проведут 31 октября в филиале Парка «Патриот» Южного военного округа, несмотря на запрет массовых мероприятий, действующий в Севастополе.

Соревнование пройдет на военно-тактическом кластере парка, расположенном на Мекензиевых горах, с 10.00 до 17.00.

В программе обещаны захватывающие зрелища: штурм укрепленных рубежей и минометных позиций, бои в условиях города с обороной зданий и полевая кухня!

На мероприятии будут соблюдены санитарные требования, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы парка. Территория кластера «Военно-тактический» на Мекензиевых горах составляет 30 гектаров, что позволит соблюсти дистанцию между и участниками, и зрителями не менее 1,5-2 метров.

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В четверг, 28 октября, администрация парка сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией в Севастополе, во избежание осложнения ситуации и распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе мероприятия. Ориентировочно оно состоится 14 ноября.