Ужесточился режим посещения Херсонеса

Из-за распространения коронавирусной инфекции c 30 октября по 7 ноября в музее-заповеднике вводятся временные ограничения и изменения в режиме работы.

Попасть на территорию Херсонеса в этот период можно будет исключительно при наличии средств индивидуальной защиты, QR-кода, подтверждающего факт вакцинации, или отрицательного результата ПЦР-теста, срок действия которого не превышает семь дней до визита в учреждение культуры. Посетителям необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

На входе у посетителей измеряют температуру.

Работа экспозиционных и выставочных залов, сувенирных магазинов, а также экскурсионная деятельность на территории Херсонеса в период частичного локдауна приостанавливается. День открытых дверей, который планировался на 4 ноября, отменен.

Время работы музея остается прежним: ежедневно с 9.00 до 17.30.