С 8 ноября будут выдавать новые сертификаты о вакцинации

Соответствующий приказ опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте приказа, который вступает в силу 8 ноября 2021 года, говорится об утверждении новой формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции или противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией».

Сертификат будет автоматически формироваться в виде электронного документа на русском и английском языках на портале госуслуг не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Он содержит QR-код, ФИО, дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, номер медицинского полиса и СНИЛС, когда, где и какой вакциной человек привился, сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о том, болел ли человек covid-19.

Полученные ранее сертификаты будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.