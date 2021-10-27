Модернизировали электроподстанцию на Фиоленте

В рамках инвестиционной программы ООО «Севастопольэнерго» на подстанции был осуществлен монтаж двух силовых трансформаторов, строительство маслоприемников, маслосборников, произведены прокладка и подключение силовых кабелей, монтаж системы постоянного тока и подключение нового оборудования к существующей системе телемеханики.

«В результате проведенных мероприятий суммарная мощность подстанции была увеличена с 6300 до 10000 кВА», — сообщил заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин, посетивший объект на завершающем этапе модернизации.

Он призвал всех председателей севастопольских садовых товариществ Фиолента заранее позаботиться о благополучии своих жителей и при необходимости подать заявление в Севастопольэнерго на увеличение мощностей.

— Фиолент активно застраивается — растет потребление электроэнергии. Ключевая проблема в том, что у ООО «Севастопольэнерго» нет оснований для проведения комплексной модернизации систем энергоснабжения в связи с тем, что садовые товарищества не подают заявки на увеличение мощностей, — объяснил Н.Жигулин ситуацию с электроснабжением на Фиоленте в преддверии осенне-зимнего сезона.

В прошлую зиму из-за недостатка мощности и перегрузок на линии в этом районе Севастополя систематически происходили аварийные отключения электроснабжения. Сотни домов и тысячи людей в садовых товариществах на многие дни оставались без света и отопления.