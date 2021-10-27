Изоляюцию амбулаторных больных и контактных просят контролировать

Соблюдение режима изоляции лицами с подвержденным диагнозом covid-19, с подозрением на данное заболевание, а также гражданами, контактировавшими с указанными группами лиц, будут выборочно контролировать.

С просьбой об этом к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву 26 октября на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции обратилась главный санитарный врач по Республики Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

— Сегодня 80% лиц из числа заболевших находятся на амбулаторном лечении, что связано с ростом заболеваемости. При этом, порядка 14,5 тысяч контактных находятся дома. Но пока остается открытым вопрос о контроле за их изоляцией, — обратила внимание на проблему Н.Пеньковская.

Она отметила, что на сегодня ни в одной структуре нет сил и средств, чтобы ежедневно проверять соблюдение режима изоляции контактными и амбулаторными больными. Поэтому очень важно контактным своевременно оформлять больничных листов.

— Если при выходе на дом участковые врач не застает дома контактных или больного, нужно присылать эту информацию нам для принятия соответствующмх мер, — сказала Н.Пеньковская.

В связи с этим она попросила в период нерабочих дней создать дополнительные бригады, которые могли бы проверять выборочно по очагам заражения и контролировать тех, кто должны находиться в режиме изоляции. — Любая информация в этой части позволит принять меры, публично осветить и призвать наше население находиться в режиме изоляции, как это положено, — считает Н.Пеньковская.