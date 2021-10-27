Граждан без масок выявляют и штрафуют

С 15 по 23 октября в Ленинском районе выявлено и пресечено 35 таких административных правонарушений.

В отношении шести нарушителей масочного режима составлены админпротоколы за об административном правонарушении по ч.1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Наказание по данной статье — админштраф на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники полиции выявили два факта нарушения запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. По данным фактам проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.