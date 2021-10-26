Тепло подают, но в домах холодно

Несмотря на все те же показательные отчеты директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова об ударной работе всех котельных Севастополя, реальная ситуация отличается от заявленной.

По крайней мере, одна из котельных, по адресу Толстого, 21, вопреки докладам директора горхоза, до сих пор не в строю. Пока жители запитаных на нее многоквартирных жилых домов с завидным упорством, согласно настойчивой рекомендации все того же Е.Горлова, продолжают сливать воду и развоздушивать системы отопления, в надежде, что батареи потеплеют, в котельной в обстановке строгой секретности идут пуско-наладочные работы.

Возможно причина такой секретности — нежелание портить картины тотальной готовности города к отопительному сезону и желание исправно взимать плату с жильцов за поданное, но неполученное тепло.

Из-за неготовности котельной на Толстого, 21 к отопительному сезону, тепловики спешно проложили перемычку от котельной в Загородной балке и запитали на нее дополнительно десяток многоквартирных домов. Однако мощности котельной в балке оказалось недостаточно, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой, и батареи в квартирах теплыми не становятся несмотря на заполненные наружные сети.

С больной головы — на управляющую копанию

Но признавать очевидное тепловики не намерены. Именно поэтому 26 октября целая комиссия, вместе с представителями управляющей компании «Центр» визуально исследовала состояние подающих сетей в дома, где отопительный сезон так и не начался. Собственно, работа комиссия заключалась в фиксации в колодцах перепада давления в трубах, которого фактически не оказалось или его значения были минимальными — насосы не в состоянии это давление создать. А при отсутствии необходимого давления вода в трубах не циркулирует: стоит на месте и остывает с подаваемых 50 градусов до 19.

Впрочем, у представителя ГУПС «Севтеплоэнерго» иное мнение. Тем фактом, что в квартиры тепло не попадает, они и сами искренне удивлены, и на всякий случай кивают на управляющую компанию: мол, у тех подающий кран заржавел, вентили не в порядке, «тарелки», наверное, попадали, да и вообще общее состояние внутридомовых сетей, которые к зоне ответственности тепловиков не относятся, доверия не вызывают. Тем более, что все дома — 70-х, а то и 50-х годов постройки — самое время всем «тарелкам дружно запасть»!

— Вопросы задавать преждевременно! — уверенно заявил «Севастопольской газете» спустя неделю после официально объявленного в городе старта отопительного сезона заместитель начальника первого энергорайона Григорий Сипаков.

Скажите честно о трудностях!

В отличие от тепловиков, для представителей УК «Центр» ситуация совершенно ясна. По их мнению, вместо того, чтобы имитировать бурную деятельность, тепловики должны сообщить жильцам о временных трудностях, связанных с затянувшимся ремонтом котельной, а заодно вывесить на дверях подъездов объявления, что плата за неподанное тепло взиматься не будет. Тем более, что информацию о неработающей котельной на территории школы №14, оказалось легко проверить.

По словам заместителя директора Севтеплоэнерго Виктора Киселева, с которым побеседовала «Севастопольская газета», на котельной на Льва Толстого, 21, пусконаладочные работы начаты только теперь и продлятся до конца недели.

Он также пояснил, что причина выхода этих работ за рамки подготовки к отопительному сезону связаны с недобросовестностью майкопского подрядчика — ООО «Теплодар».

— Фирма сорвала сроки, и сейчас мы своими силами, что можем, то и делаем, чтобы запустить котельную. У нас здесь постоянно работают люди! — сказал В.Киселев, пообещав, что до конца недели тепло в дома должно поступить.