Студенты предложили фантастическую идею для сохранения Херсонеса

В Москве в рамках Международной выставки по сохранению и популяризации культурного наследия Denkmal состоялся конкурс студенческих работ, в котором предлагалось разработать концепцию развития музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Научно-практическая студенческая конференция «Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия. Студенческие проектные решения» проводилась в субботу, 23 октября. В этот же день состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса, в котором принимали участие студенты Московского архитектурного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Севастопольского государственного университета.

В составе сводных команд вместе с московскими студентами в конкурсе принимали участие студенты-архитекторы Института развития города СевГУ Дарья Федорова, Егор Афонин и Иван Мартюшев. Они работали над проектами обеспечения комфортного пребывания посетителей и дизайн-кодом Херсонеса. Проекты в которых они участвовали заняли все три призовых места.

Как рассказала «Севастопольской газете» студентка-второкурсница СевГУ Д.Федорова, она подала заявку на конкурс и ее включили в работу в команду к девушкам-магистрам из МАРХИ. Они приезжали в Севастополь на несколько дней, чтобы на месте составить представление о том, как сделать комфортной для проведения экскурсий территорию западной части Херсонеса, особенно вдоль его обрывистой береговой черты. Проект, в котором участвовала Д.Федорова занял на конкурсе второе место.

А первое место досталось «фантастическому проекту».

«Победителем конкурса стала смелая концепция, которая предполагает строительство дамбы, защищающей берег Херсонеса от разрушения. Несмотря на фантастичное и невыполнимое на первый взгляд решение, оно может оказаться единственно правильным для сохранения прибрежной зоны Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», — написал в своем Инстаграме член жюри конкурса, вице-губернатор и главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин.

Кроме Н.Гордюшина в жюри были включены сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, председатель Совета Фонда «Моя история» Иван Есин, ректор СевГУ Владимир Нечаев, и другие.

Справка

VI Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям «denkmal, Россия – Москва» проходила 21-23 октября.

Мероприятие проходит под патронажем ЮНЕСКО, при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы и основывается на опыте Лейпцигской ярмарки (Германия).