Скифское золото присудили Украине

По ее словам, суд пришел к выводу, что «объекты являются частью культурного наследия Украины» и «входят в государственную часть Музейного фонда Украины». С учетом этого инстанция постановила, что «Музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото Украине». Параллельно суд освободил Музей Алларда Пирсона от обязательства по возвращению экспонатов крымским музеям.

Двойные стандарты

Решение суда Амстердама о передаче экспонатов выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» Украине является проявлением двойных стандартов, заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», — сказал он ТАСС.

Три месяца на апелляцию

Крымские музеи сохраняют возможность подачи апелляции в Верховный суд на решение по скифскому золоту, сообщил после вынесения приговора журналистам адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев Крыма. «К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы приказать привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что коллекция скифского золота останется в амстердамском Музее Алларда Пирсона на время, пока «не истечет трехмесячный срок для подачи кассационной жалобы или пока кассационная жалоба находится на рассмотрении в Верховном суде».

О коллекции

Скифское золото — коллекция из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и государство Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности ценностей, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы. В октябре прошлого года суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье и назначил вместо него Джерарда Левина.