Ремонт идет, но отставание по срокам уже есть

«Сам проект разделен на две части — по этапам финансирования. На первом этапе будет обустроена первая часть фасада, заменены инженерные системы и проведены внутриотделочные работы на шестом этаже. Там расположена лаборатория. На сегодня строительная готовность объекта — чуть больше 50%. Заметил небольшое отставание от сроков, надеюсь, подрядчик услышал мои замечания», — отметил проконтролировавший 26 октября работы на объекте директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

На втором этапе работ будет обустроена вторая часть фасада и завершены внутриотделочные работы на оставшихся пяти этажах и проведено благоустройство территории.

«По всем медицинским и образовательным учреждениям мы берем за практику проектирование и реконструкцию внутриплощадочных сетей, потому что они такие же ветхие, как и здания, а также благоустройство территории. То есть применяем комплексный подход, чтобы учреждения эксплуатировались много лет», — добавил И.Гапицонов.

По словам главного врача противотуберкулезного диспансера Андрея Вербицкого, на время ремонта работа учреждения не была приостановлена. «Работа больницы продолжается, так как стационарное отделение пока не задействовано. Когда в палатах происходит замена коммуникаций, пациенты переводятся в другую палату. Стараемся совмещать удобные условия для пациентов и продвижение капитального ремонта», — отметил А.Вербицкий.

Работы на объекте выполняет ООО «Таврида-проект». Цена контракта — 171,4 млн рублей. Срок окончания работ первого этапа — конец 2021 года.

Противотуберкулезный диспансер построен в 70-х годах 20 века. С момента строительства ремонт выполнялся локально в некоторых отделениях и помещениях. В 2013 году была отремонтирована кровля. Комплексный ремонт в учреждении не проводился.