Проект Академии хореографии получил дизайнерскую премию

В Казани 23 октября прошло награждение в рамках международной премии Best for Life Design Award-2021. Компания «Метрополис» стала победителем как лучшее проектное бюро за Академию хореографии на мысе Хрустальный в Севастополе.

«В этом проекте мы выступили как генеральный проектировщик, а архитектурные решения разработало бюро Wolf D. Prix/Coop Him­melb(l)au. Награду от имени нашей компании получил соучредитель и коммерческий директор DrMohamed Nasser из рук всемирно известного дизайнера Карима Рашида. Поздравляем всех участников проекта, а также всех победителей с заслуженными наградами!» — сообщается в Фейсбуке проектировщиков.

Напомним, что проект Академии хореографии представляет собой «разноуровневый унылый куб», архитектурно-художественные решения которого отражают тенденции передовой европейской архитектуры.

Компания «Метрополис» также является разработчиком проекта оперного театра на мысе Хрустальный.

Эта же фирма разрабатывала инженерные и конструктивные решения для Центра художественной гимнастики Винер-Усмановой в Лужниках, среди авторов проекта которого был и Николай Гордюшин — нынешний вице-губернатор Севастополя. Именно он в правительстве города отвечает за строительство культурного кластера на мысе Хрустальный.

Справка

На мысе Хрустальный в центре Севастополя на месте двух бывших военных заводов строится один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут хореографическое училище, театр оперы и балета, художественная галерея, музей и жилье для сотрудников этих учебных и культурных заведений.