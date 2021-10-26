Объявлена третья попытка найти проектировщика для городской электрички

Крымская железная дорога снова ищет исполнителя проектных работ на строительство городской электрички в Севастополе и организацию остановочных пунктов на маршрутах «Севастополь-пассажирский» – Камышовая бухта и «Севастополь-пассажирский» — Золотая балка.

Начальная цена контракта в этот раз 162 млн рублей.

Первый тендер в 114,9 млн рублей был объявлен в марте 2021 года и через время отменен после совещания с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Второй аукцион с обновленным лотом и стоимостью в 193,78 млн рублей разместили на сайте госзакупок в сентябре. Единственная заявка, поданная московской компанией «Центродорпроект», была признана не соответствующей конкурсной документации, а конкурс — несостоявшимся.

Согласно новой документации строительство будет реализоваться в 11 этапов вместо планировавшихся 12 в сентябре и 17 — в марте.

Первые два этапа предусматривают реконструкцию платформы станции «Севастополь-пассажирский», «Инкерман I». С третьего по десятый — строительство платформ станций и остановочных пунктов: «Мкр.Жидилово», «Инкерман II», «Разъезд Сапунгорский», «Золотая балка», «7-й км Балаклавского шоссе»; «Севастополь-товарный», «Фиолентовское шоссе», «Ул.Правды». На 11-м этапе нужно будет провести реконструкцию системы автоблокировки участков (система регулирования движения поездов по перегонам) от «Севастополь-пассажирский» до ст.«Камышовая бухта» с ответвлением на Золотую балку в объеме, достаточном для обеспечения тактового движения 45 минут.

Почти на месяц увеличился срок выполнения проектных работ с учетом получения положительного заключения госэкспертизы — с 273 календарных дней с момента подписания договора до 300 дней. Заявки на участие в третьем по счету конкурсе будут приниматься до 16 ноября.

Предполагаемая стоимость строительства объектов городской электрички составит 1,88 млрд рублей. Деньги выделяются в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2025 года». Срок строительства — 2022-2023 годы.