Главу Евпатории суд освободил от должности

Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления, говорится в сообщении пресс-службы Евпаторийского городского суда.

Суд, удовлетворил ходатайство Старшего следователя следственного отдела по Евпатории Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского городского совета II созыва.

Обыск в рабочем кабинете главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко провели 5 октября, позже саму ее задержали. Сообщалось также о задержании главы администрации Евпатории Романа Тихончука.