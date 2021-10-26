Двум севастопольским школам присвоены имена героев

Севастопольским общеобразовательным школам №57 и №59 присвоены имена героев. Информацией об этом поделилась директор департамента образования Елена Богомолова.

Общеобразовательная школа №57 теперь носит имя маршала авиации, заслуженного военного летчика СССР дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого. В дальнейшем в школе будет создан музей, посвященный его жизни и деятельности.

Имя старшего сержанта милиции Евгения Скоробогатого присвоено школе №59. Е.Скоробогатов трагически погиб при спасении двух школьников, которые в 2009 году проникли в помещение резервного командного пункта К-11 по улице Истомина.

Е.Скоробогатов — севастополец, выпускник школы №59.

Есть ли в биографии маршала авиации Е.Савицкого страницы, связанные с Севастополем, Е.Богомолова не сообщила.