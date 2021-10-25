Выпавший в горах Крыма снег растаял

Первый снег в Крыму, выпавший 24 октября на горе Ай-Петри, растаял и в ближайшую неделю на полуострове установится сухая прохладная погода.

Об этом ТАСС сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем телеграм-канале фотографии заснеженного плато Ай-Петри. ГУ МЧС России по Крыму предупреждало, что в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с.

«Закончился [снег], совсем немножко припорошил. Осадков не ожидается на ближайшую неделю. Сухая прохладная погода, днем температура воздуха — 10-15 градусов, ночные температуры — минус 2 — плюс 3 градуса. На побережье до 8-10 градусов. Вот такой характер погоды, все у нас закончилось», — сказала Т.Любецкая.

По словам синоптика, снег был вызван затоком холода, характерным для глубокой осени.