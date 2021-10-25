В Первой горбольнице развернут еще 200 ковидных коек

По его словам, 200 коек под ковидных больных могут быть введены в Первой горбольнице в терапевтическом корпусе уже 26 октября, после устранения выявленных Роспотребнадзором замечаний. При этом плановые больные будут перераспределены между другими отделениями.

— Эту ситуацию надо пережить. Дальше уже будем возвращаться к плановой работе медицинских организаций. Сейчас надо сосредоточиться на максимальной госпитализации всех, кому эта госпитализация необходима и в этих случаях не оставлять людей на амбулаторном лечении. Ситуация напряженная надо резерв коек создавать, — распорядился глава города Михаил Развожаев.