Туристу не удалось привезти домой украденный спасжилет

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» поступило сообщение от представителей Службы авиационной безопасности, что при проведении досмотра на входе в терминал аэровокзального комплекса установлен мужчина, у которого в личных вещах находится спасательный жилет. Его 41-летний петербуржец похитил с борта самолета десятью днями ранее, прилетев в Крым.

Задержанный пояснил сотрудникам транспортной полиции, что прибыл на полуостров на отдых, а хищение совершил, не осознавая последствий, так как в тот момент был не трезв.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ст.158 УК РФ «Кража».

Неделей ранее пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте сообщала, что 62-летний житель Петербурга, прилетев в Симферополь, украл с борта самолета спасательный жилет, чтобы отомстить авиакомпании за задержку рейса.