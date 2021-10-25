Ремонт подземного перехода затягивается

Начатый в июле 2021 года ремонт перехода на пр.Генерала Острякова за четыре месяца закончить не удастся, так как выяснилось, что все его лестницы аварийные.

О том, что существует риск обрушения ступеней, рассказал во время инспекции хода работ, которую предпринял депутат Вячеслав Аксенов. Он в сентябре избрался в заксобрание от округа №6, в котором и расположен этот подземный переход. Ремонт был одним из козырей в избирательной кампании кандидата.

Как бодро сообщалось в июле, за шесть с половиной миллионов рублей переход должны были отремонтировать за четыре месяца. Работы велись без перекрытия прохода пешеходов. Строители сбили облицовочную плитку со стен и сняли асфальтовое покрытие. После чего работы застопорились.

— Конструкция находится в аварийном состоянии, существует риск обрушения ступеней, по которым ходят люди, — объявил во время инспекции В.Аксенов. По его словам, из-за этого срок строительства «увеличится на несколько месяцев, но зато скрытые проблемы будут устранены и переход прослужит еще десятки лет».

Присутствовавший на инспекции представитель заказчика — директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владимир Давыдченко подтвердил, что принято решение разобрать все лестничные сходы и путем устройства опалубки и монолитного железобетонного каркаса устроить их заново.

Дополнительно над выходами из подземного перехода появятся специальные козырьки, которые будут защищать от дождя, а также нормальное освещение, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.