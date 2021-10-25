Проектируют надземные переходы на Камышовском шоссе

Контракты на 15 миллионов рублей на выполнение проектных работ по строительству трех надземных пешеходных переходов на 7, 6 и 4 км объездной дороги получила компания «СПК Транспроект» из Татарстана.

Согласно документации, архитектурные решения по строительству надземных переходов необходимо увязать с общим архитектурно-художественным обликом города, предусмотреть видеонаблюдение, обустройство внутреннего освещения, а также вечерней иллюминации самих переходов и прилегающей к ним территории. Лестничные сходы и пандус оборудовать перилами из нержавеющей стали. Предусмотреть возможность размещения подъемного устройства для маломобильной группы населения.

Проектно-изыскательские работы на три надземных пешеходных перехода должны быть завершены до середины декабря. Строительство намечено на 2022 год. Заказчиком работ выступает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Напомним, что реконструкция Камышовского шоссе была начата в 2018 году. К окончанию ремонта на ней появились участки со светофорами, дающими возможность пешеходам перейти дорогу. До реконструкции светофоров на этой дороге не было.

В 2020 году департамент транспорта на запрос «Севастопольской газеты» о возможности установки на шоссе надземных пешеходных переходов, ответил, что «автомобильная дорога «Севастополь – порт «Камышовая бухта» не является магистральной скоростной дорогой, и движение на ней регулируется принудительно светофорами и саморегулируется кольцевыми развязками».

Вероятно, теперь это мнение решено пересмотреть.