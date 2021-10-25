Пополнить проездные теперь можно на «умных остановках»

Сменить тариф, продлить и пополнить счет проездных билетов на базе карты ЕГКС с 20 октября можно через терминалы платежной системы «Пэйбэрри», размещенные на остановочных комплексах «Умная остановка».

Для пополнения ищите терминалы, имеющие устройство для считывания карт в виде синего кармашка.

«За обслуживание карт взимается комиссия для оплаты услуг банка», предупреждает сайт Единой городской карты Севастополя.

Напомним, в Севастополе с 1 октября 2021 года в городском общественном транспорте ввели единый тариф оплаты за проезд. Стоимость проезда на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя теперь составляет 20 рублей, а при оплате наличными и банковской картой — 26 рублей (было 17 и 20 рублей).

Для маршрутов, принадлежащих «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова», появились новые виды проездных, позволяющих выбрать оптимальную комбинацию из троллейбуса, автобуса и катера. Данные электронные проездные билеты реализованы на базе ЕГКС.

Более подробную информацию можно получить в службе поддержки пользователей этих карт по телефону +7 (978) 73-00-800.