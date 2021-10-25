На въездах в город опять установят блокпосты

По предложению губернатора Михаила Развожаева на период нерабочей недели (с 30 октября по 7 ноября) на въездах в Севастополь будут организованы блокпосты для контроля въезжающих.

Как прозвучало 25 октября на аппаратном совещании в правительстве города, пункты контроля необходимы для проверки наличия у иногородних граждан qr-кодов о пройденной вакцинации, справки о перенесенном заболевании или справки об отрицательном результате пцр-теста, сделанном не более, чем за семь дней, причем, с оригиналом печати. Все это будет сделано для контроля приезжих, которые планируют, приехав в город, остановиться в неофициальных местах размещения.

— Те, кто не соблюдает требований указа и не предъявил перечисленные документы, подтверждающие, что сами гости не могут стать источниками распространения инфекции, должны быть прямо на въезде отправлены обратно, — заявил глава города.

Контроль выполнения требований указа во время нерабочей недели возложен на полицию и департамент общественной безопасности и полицию.

Директору департамента Алексею Краснокутском поручено проработать технологию такого контроля.