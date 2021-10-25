На ремонт парома нужно 23 миллиона рублей

Председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов рассказал, на что планируется перераспределить бюджет. 73 миллиона рублей направят на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 40 школ. Дополнительно выделят на молочные кухни 24 миллиона рублей. 23 миллиона рублей будут направлены на плановый ремонт парома «Адмирал Истомин».

Во время обсуждения было подчеркнуто, что паром — «это вопрос коммуникации центра города и Северной его стороны».

— Мы серьезно и очень внимательно отнеслись к этому вопросу, поскольку это не просто перераспределения в рамках департаментов, а предложения, которые меняют параметры бюджета города. Именно поэтому мы можем рассмотреть их только в рамках изменений в закон о бюджете, — отметил принимавший участие в обсуждении спикер парламента Владимир Немцев.

По итогам обсуждения законопроекта членами бюджетной комиссии было принято решение рекомендовать Законодательному Собранию города рассмотреть его на пленарном заседании и принять в первом чтении, сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя.