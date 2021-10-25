Москвич задержан за скандал в севастопольской гостинице

Нетрезвого агрессивного мужчину не хотели селить в отель.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка в одной из гостиниц Севастополя. Прибыв по сигналу тревоги на место, росгвардейцы установили, что мужчина устроил скандал на охраняемом объекте: нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, вел себя агрессивно, угрожал физическим насилием. Конфликт произошел из-за отказа администрации отеля нетрезвому гостю в заселении.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, которым оказался 50-летний житель Москвы, и передали его сотрудникам территориального отдела МВД для дальнейшей проверки.