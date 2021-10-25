Московские деньги перераспределили

Согласно новому постановлению, предоставляемые Москвой с 2018 года средства на проведение капитального ремонта, реконструкцию объектов городского хозяйства, административных зданий, автомобильных дорог, развитие программного комплекса «Безопасный город», а также на проведение мероприятий в области культуры, молодежи и спорта всё также получат: управление по делам молодежи и спорта — 42 млн рублей; управление культуры — 190 млн; департамент цифрового развития — 90 млн; департамент транспорта и инфраструктуры — 0,9 млрд.

Департаменту городского хозяйства выделяется 1,59 млрд рублей. В 2021 году эти деньги распределили между двумя программами «Мой дом» и «Наш город». В свою очередь в департамент аппарата губернатора и правительства в 2018 году намеревались отправить 150 млн рублей, в текущем — эти деньги распределили между двумя новыми структурами правительства Севастополя — аппарат губернатора и правительства получит 65,7 млн, а департамент управления делами губернатора и правительства — 84,3 млн рублей.