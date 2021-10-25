Ковидом болеют более пяти тысяч человек

На сегодня 5125 севастопольцев имеют подтвержденный диагноз ковид. Об этом 25 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губеранатора Александр Кулагин.

В дистанционном режиме он доложил, что за неделю в городе заболели 2169 человек, темпы прироста количества заболевших увеличились: суточный составил 0,9, коэффициент распространения — 1,06. Сто человек находятся в отделениях интенсивной терапии, четверо— на ИВЛ, среди госпитализированных — 593 пациента в возрасте старше 65 лет.

На амбулаторном лечении — 4190 человек, рост этого показателя за неделю составил 51%.

— На сегодня в городе 73 свободных койки, предпринимаются меры по разворачиванию дополнительного коечного фонда, — сообщил А. Кулагин.

Из информации директора департамента здравоохранения Виталия Денисова следует, что первым компонентом привиты 164 тысяч человек, вторым — 144 тысяч, ревакцинированы 11 803 чел. Против гриппа вакцинированы 71 тысяч человек, из них 43 тысяч — взрослые.

Глава горздрава сообщил, что накануне вечером из Министерства здравоохранения РФ пришла рекомендация вакцинировать не только беременных, но и кормящих матерей.

По словам В.Денисова, на прививочных пунктах выстраиваются очереди по 40-50 человек. На предложение губернатора Михаила Развожаева добавить людей на прививочные пункты и дополнительно модерировать ситуацию, глава горздрава сказал, что людские ресурсы ограничены.

На это М.Развожаев призвал в предстоящие нерабочие дни активизировать волонтеров и автоволонтеров, которые бы подвозили пожилых людей к прививочным пунктам.

По состоянию на утро 25 октября, выявлено еще 328 случаев заболевания, умерли 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет.

Всего в Севастополе заболели covid-19 с начала пандемии заболело 36 975 человек, выздоровели 31 576, умерли 1 269.