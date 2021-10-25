Движение по Крымском мосту могут ограничить 9-11 ноября

Движение по автомобильной части Крымского моста может быть временно ограничено в связи с проведением противопожарной тренировки с 9 по 11 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте Упрдор «Тамань».

«Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 00.00 (мск) 9.11.2021 по 23.59 (мск) 11.11.2021», — цитирует ТАСС сообщение дорожников.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок через Крымский мост.