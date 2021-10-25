Департамент сельского хозяйства упорно не замечает нелегальную торговлю

Прокуратура Севастополя проверила исполнение законодательства в сфере размещения нестационарных торговых объектов на территории города и нашла нарушения в деятельности департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

Департаментом не ведется должный контроль за нестационарной торговлей, по привлечению к административной ответственности нарушителей в этой сфере допущен ряд нарушений.

Только после вмешательства прокуратуры департаментом активизирована работа по демонтажу незаконных НТО, в том числе на пляжах, актуализирован реестр незаконных торговых объектов, направлены письменные претензии предпринимателям, имеющим задолженность перед бюджетом города за размещение НТО.

По протесту прокуратуры города правительством Севастополя из схемы размещения НТО исключены 26 торговых объектов, которые департамент включил в нее без согласований с органами власти и ресурсоснабжающими предприятиями.

По мерам прокурорского реагирования виновные в нарушениях должностные лица департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель — предостережен о недопустимости нарушения закона в указанной сфере.