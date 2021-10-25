Брадобрей разоружил мужчину с карабином

По версии пресс-службы городского УМВД, конфликт между барбером и случайным прохожим возник, потому что мужчина распивал на улице возле салона спиртное. Сотрудник сделал ему замечание. Незнакомец ушёл, а спустя некоторое время вернулся уже со своим приятелем и охотничьим карабином и стал угрожать молодому человеку расправой. Но 23-летний брадобрей бросился на злоумышленника и отобрал оружие. Находившиеся в это время в салоне коллеги обездвижили обезоруженного мужчину и его приятеля, а затем вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и участковый задержали обоих мужчин. Изъятый у злоумышленника карабин, а также боеприпасы к нему направлены на экспертизу.

Предварительно установлено, что сразу после конфликта на улице 59-летний мужчина зашел к своему знакомому охотнику, с его ведома взял у него охотничий карабин и вместе с приятелем вернулся в барбершоп.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Судом для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в отношении владельца оружия будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Руководство УМВД России по Севастополю рассматривает вопрос о поощрении севастопольца, разоружившего злоумышленника.