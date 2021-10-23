Онлайн-заем на карту станет удобным способом решения временных финансовых трудностей

Онлайн-кредитование сегодня является одним из самых интенсивно развивающихся видов финансовых услуг. Получить микрозаймы онлайн на карту вполне реально для большинства потребителей, вне зависимости от их кредитной истории. Поэтому для многих такой вид ссуды является чрезвычайно удобным способом решения временных финансовых трудностей.

Простота в оформлении, получении и использовании – основные преимущества микрозаймов.

Топ-5 отличительных особенностей

От других видов потребительских ссуд такой вариант кредитования отличается немалым перечнем особенностей. Прежде всего, это максимально упрощенная процедура оформления. Весь процесс происходит онлайн и требует минимальных усилий от потенциального заемщика. Ему потребуется только заполнить анкету и предоставить документы, удостоверяющие личность. Таким образом, отличительной особенностью онлайн-займов является и небольшой пакет документов.

Весомым плюсом такого кредитования является быстрота получения решения МФО. Как правило, оно приходит через 10-15 минут, реже – до 1 часа. При этом большинство пользователей может рассчитывать на положительный результат, даже при наличии действующих ссуд или негативных моментов в кредитной истории. Получение самих средств происходит также весьма удобно – на банковскую карту клиента. При этом снять их он сможет в удобное для себя время и использовать по своему усмотрению. В онлайн-займах отсутствует требование целевого расходования кредита.

Важные моменты

При всем удобстве и несомненных выгодах для потребителя такой вид кредитования имеет определенные нюансы, с которыми следует ознакомиться заранее. Так, важно понимать, что высокий риск в онлайн-ссудах сопряжен и с высокими процентными ставками. Поэтому чаще всего такой заем обходится дороже классического потребительского. Кроме того, микрозайм мгновенно на карту предусматривает меньший срок кредитования: в среднем до 30 дней. Однако ряд кредитных организаций предлагает и более продолжительные сроки предоставления ссуды. Поэтому при выборе конкретного МФО следует обратить внимание и на этот параметр.

Микрозаем также имеет более низкие ограничения по сумме в сравнении с потребительскими кредитами. Чаще всего такие ссуды берут для покрытия каких-либо непредвиденных расходов на непродолжительное время. При этом в случае необходимости их можно пролонгировать в соответствии с условиями кредитной организации.