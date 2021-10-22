Улица Карантинная перекрыта досрочно

Несколько раз перекрывавшаяся для проезда улица вновь закрыта для проезда.

Приказ о временном ограничении движения транспортных средств при проведении ремонтных работ на ул.Карантинной, подписанный директором департамента транспорта Павлом Иеной, гласит, что улицу перекроют на два выходных дня — 23 и 24 октября. Но фактически уже в пятницу, 22 октября проезд был закрыт. Поэтому улица 6-я Бастионная снова стоит в пробке.

Напомним, что капитальный ремонт Карантинной ведет ООО «Дорожник». Работы по госконтракту должны быть завершены до конца 2021 года.

Во время предыдущего перекрытия дорожники закончили ремонт коммуникаций и уложили нижний слой асфальта на проезжей части улицы.