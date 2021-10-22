У мобильных пунктов вакцинации выстроились очереди

На площади Нахимова в очередь в мобильную амбулаторию севастопольцы становятся с раннего утра. Предположительно на прививку их стимулируют вводимые ограничения: для непривитых теперь закрыты двери не только баров, кафе, ресторанов, театров и кинотеатров, но и собственные рабочие места.

Действительно ли это побудило граждан согласиться с необходимостью вакцинации, узнавала «Севастопольская газета».

— Мне это нужно для работы. Раньше сделала только одну прививку, вторую не захотела. А тут заставили, сказали, что надо, — призналась стоящая в очереди девушка Алена.

— Я очень много общаюсь с людьми. Сделала два компонента прививки в апреле, сейчас хочу пройти ревакцинацию, чтобы самой не заразиться и никого не заразить, — пояснила Галина Николаевна.

— Я пришел вакцинироваться во второй раз, первый раз вакцинировался в мае, никаких симптомов не почувствовал, все прошло хорошо, укол не болезненный. Как и в первый раз, пришел прививаться сюда, на площадь, — подключился к разговору Александр.

— Я тоже пришел за ревакцинацией: с первой прошло уже полгода. С вводимыми ограничениями это мое решение никак не связано, все было запланировано заранее. Тоже работаю с людьми. Считаю, что это единственный способ уберечь себя и не заразить своих близких, — улыбнулся на коварный вопрос Константин.

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 октября было доложено, что каждый день, включая выходные, в городе прививается против covid-19 более 2,5 тысяч человек. Летом этот показатель составлял 400-500 человек в день. Таким образом, наблюдается шестикратный рост темпа вакцинации.