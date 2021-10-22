С гостиницами и концертным залом в Орловке просят разобраться

На очередном заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам, которое проходило в дистанционном формате, рассматривался вопрос застройки прибрежной зоны на Северной стороне.

В заксобрание поступило заявление, в котором говорится, что две гостиницы и киноконцертный зал на берегу моря в селе Орловка построены с нарушениями.

— Как полагает автор обращения, это строительство повлекло проблемы в водо- и электроснабжении. В письме перечислены органы государственной власти, которые, по мнению заявителя, не препятствовали этим нарушениям, — пояснил глава комитета Вячеслав Горелов.

На заседании было принято решение направить обращение в прокуратуру города с просьбой проверить информацию, изложенную заявителем, и в случае необходимости применить меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба заксобрания.