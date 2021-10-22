На площади Восставших строят очередной мемориальный комплекс

Обозначеный на информационном щите адрес участка, где ведутся работы, — ул.Генерала Крейзера. Однако сквер примыкает к зданию гостиницы.

Заказчик объекта — ООО «Северная Пальмира», генеральный подрядчик — ООО «Стандарт-Строй». Если верить обозначенной на щите информации, благоустроительные работы начались в мае 2021 года, а закончены в июле 2021-го. О реальных сроках ведения работ на самом объекте толком ничего узнать не удалось.

Очевидно, что объект пока находится в состоянии полуфабриката. За ограждающим территорию строительным забором размечены клумбы и дорожки, частично выложенные тротуарной плиткой и огражденные бордюрами. Явно обозначено место для памятника. Однако большая часть будущего сквера пока засыпана песком под укладку плитки.

Один из рабочих, занятых укладкой плитки и установкой бордюров, рассказал «Севастопольской газете», что лично ему поставлен срок завершить работы до 1 ноября, но уложиться не удастся.

Приходится все время чего-то ждать: то щебень никак не завезут, то песка нет, — рассказал он. О планах по установке памятника плиточнику ничего неизвестно. За этой информацией он порекомендовал обратиться к ответственному производителю, чей телефон указан на аннотационном щите.

Однако указанный номер отозвался лишь длинными гудками, оставив в неведении, с кем именно согласовано данное благоустройство, есть ли разрешение от департамента архитектуры и Севнаследия и вообще, не слишком ли много новых мемориальных комплексов приходится теперь на одну площадь Восставших, архитектурный облик которой был изначально продуман и сформирован еще в 70-е годы прошлого века. Напомним, что недавно у здания УМВД, ни с кем не согласовав, установили мемориальный комплекс героям-милиционерам.

И еще один риторический вопрос: не стоило ли начать благоустройство с приведения в порядок существующих на площади Восставших объектов? Например, торгово-остановочного комплекса, нынешний вид которого (облупленные колонны, замызганный козырек) явно не добавляет площади привлекательности.

И еще. С площадью Восставших связано так много исторических событий и имен, почему-то ныне забытых, что увековечение еще одного, пусть и, безусловно, заслуженного имени командующего 51-й Армией генерала Якова Крейзера, представляется явным перебором.

Остается добавить, что, вероятно, благоустройство территории предпринимается для строящегося в последнее время ударными темпами жилищного комплекса «Мегаполис», расположенного вдоль Стрелецкого спуска. Как говорится на сайте жкмегаполис.рф, в активе застройщика и жилой комплекс «Скифия» в бухте Казачья. Именно там на стройке недавно скандально вырубили 50-летние кедры.