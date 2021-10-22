На Фиоленте отключили свет

В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ №7, в пятницу, 22 октября, в период с 8.00 до 17.00 отключены потребители электроэнергии на мысе Фиолент.

Информацию об этом предоставило ООО «Севастпольэнерго».

Отключения коснулись ТСН СНТ «Сатурн-2», ТСН «СТ«Ямал», ТСН «Чайка-89», ТСН СНТ «Слип», ТСН СТ «Ветерок», ТСН «СТ «Гранат», СНТ «Троллейбусник-1», ТСН СНТ «Дружба», ТСН «СТ «Отонек», ТСН «Бриг», ТСН «СНТ «Строитель-3», ТСН «СТ «Автомобилист», ТСН СНТ «Малахит», ТСН СТ«Таврия», ТСН СНТ «Кипарис», ТСН СНТ «Скиф», ТСН СНТ «Интеграл», ТСН «СТ «Икар-2», ТСН СНТ ««Оптимист», ТСН СНТ «Клеры-3», ТСН СНТ «Торпеда», ТСН СНТ «Ока», ТСН СНТ «Сосенки», СНТ СН «Дружный-2», СНТ СН «Парус-2», ТСН СНТ «Рассвет-3», ТСН «СТ «Мрия», ТСН СНТ «Корабел», ТСН СНТ «Кристалл-2», ТСН «СНТ «Чайка», ТСН «Строитель-3», СНТ «Риф», СТ «Вилла дель Мар-1», СТ ТСН «Строитель-1», РО «Православный приход Покровского собора Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии», ТСН «Орбита», ТСН СТ «Жемчужина», ТСН «СТ «Гефест», ТСН «Лукоморье-Сервис», ТСН СНТ «Наука», ТСН «СНТ «Бриз», ТСН СНТ «Скалистый-89».

Как сообщается, работы производятся непостредственно на сборных шинах 6 кВ ПС-7, что требует отключения всех отходящих присоединений.

Потребители были предупреждены в телефонном режиме через членов правления и ответственных за электрохозяйство указанных садовых товариществ.

Выполняемые работы помогут улучшить качество продоставляемых услуг потребителям, говорится в сообщении.