Мошенник переквалифицировался в угонщика

Оперативники задержали подозреваемого в угоне двух автомобилей. В обоих случаях объектами преступных посягательств стали ранние модели Волжского автозавода, не оборудованные охранной сигнализацией.

В ночное время 20-летний местный житель с помощью подручных инструментов открыл дверь «Жигулей» и, запустив двигатель замыканием проводов зажигания, уехал. Когда закончилось топливо, пришлось угнать второй ВАЗ. На нем молодой человек доехал до дома.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.