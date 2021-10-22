Экологические тропы под Ялтой закрывают для посещения

С субботы, 23 октября, эколого-просветительские маршруты «Экологическое кольцо» — Боткинская и Штангеевская тропы, а также Таракташская тропа временно закрываются: будут проводиться работы по очистке скальных участков от опасно нависающих камней.

На сайте «Заповедный Крым» будет закрыта возможность оформления пропуска на перечисленные маршруты до окончательного приведения их в рабочее состояние, говорится в сообщении Объединенной дирекции крымских заповедников.

«Рассчитываем на ваше понимание и просим не рисковать жизнью пренебрегая запретами», — просит администрация заповедников, уточняя еще раз, что «посещение маршрутов «Экологическое кольцо» и «Таракташская тропа» до полной их расчистки запрещено. Для обеспечения безопасности на указанных территориях будет дежурить инспекторский состав.

О дате открытия троп будет сообщено в социальных сетях и на сайте «Заповедный Крым».

Желающим провести воскресный день в заповеднике предлагают стать волонтерами и поучаствовать в устранении каменных завалов на тропах в воскресенье, 24 октября. Узнать подробности и зарегистрироваться на работы можно по телефону +7 (978) 685-36-86.

Напомним, что летом, после сильных ливней, тропы также были закрыты для проведения восстановительных работ.