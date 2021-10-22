Для строительства подпорной стены кадетского корпуса перекроют половину улицы Жерве

Но ее жители не верят, что перенос строительного забора на часть дороги, ведущей к их домам, мера временная.

Состоялась встреча жителей улицы Жерве с представителями департамента капитального строительства и компании, выполняющей работы по реконструкции и оснащению здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ на ул.Горпищенко, 2.

На Корабельной стороне Севастополя рядом с ул.Жерве по федеральной целевой программе начато строительство севастопольского кадетского корпуса. Реконструируемый объект является общеобразовательным учреждением общего образования с профильным обучением для учащихся 8-11 классов с круглосуточным пребыванием 200 воспитанников.

По нормам градостроительства для того, чтобы разместить на территории корпуса все необходимые объекты нужен ровный земельный участок.

— Здесь должны быть размещены спортивные площадки, полоса препятствий, зона отдыха воспитанников, но ландшафт имеет большой перепад высот и технически не позволяет расположить их на рельефе, — рассказал пришедшим на встречу жителям ул.Жерве первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

По его словам, для выравнивания территории необходимо строительство шестиметровой подпорной стены с заглубленным на два метра опорным фундаментом. Для проведения работ потребуется два месяца и половина проезжей части дороги ул.Жерве. При этом И.Ахмедов подчеркнул, что это временная мера.

— Для устройства фундамента подпорной стены (136 метров) и обеспечения безопасности жителей необходимо вынести забор на два метра на территорию дороги, ведущей к домам. При этом проезд легкового автотранспорта будет обеспечен. Доступ специализированных машин: пожарных, ассенизаторских, скорой помощи — гарантируем с территории нашего объекта, — успокоил жителей И.Ахмедов.

В дальнейшем ограждение будет демонтировано, а дорога благоустроена. По его словам, департаментом транспорта уже запланированы мероприятия по полной реконструкции дороги.

Жители скептически отнеслись к объяснениям чиновников, ответив, что неоднократно слышали разного рода обещания, которые таковыми и остались. Люди заявили, что из-за громоздкой стены их дома полностью утонут в овраге и будут изолированы со всех сторон. Сомнения вызвала и информация, размещенная на информационным щите. Люди пытались дозвониться по телефонам подрядчика, указанным на стенде, но попадали в севастопольский кванториум. Также жители выразили озабоченность и относительно устройства ливневой канализации, поскольку в дождь их дома и прилегающая территория полностью заливаются водой.

— Мы договорились с жильцами, что я инициирую совещание в департаменте городского хозяйства по возможности обустройства здесь водостока, — отрапортовал после встречи с людьми И.Ахмедов.

Построить надо до нового учебного года

На общей территории площадью в 0,8 га проектом предусмотрен демонтаж здания спального корпуса, производственных мастерских, музыкальной школы и тира. Реконструкция подлежит административный корпус. Запланировано строительство жилого, учебного, спортивного корпусов, гаража и хозяйственных помещений, здания КПП, газовой котельной, криминалистического полигона, полосы препятствий, плаца и многое другое. По контракту подрядчик обязуется озеленить порядка 80% территории. На сегодняшний день под строительство там было вырублено 300 деревьев.

— В настоящий момент на объекте демонтировано здание старого спального корпуса, выполнены работы по подготовке основания под новые здания, рабочие приступили к монолитным работам. Здесь будут располагаться два корпуса: учебный и спальный, а также столовая. Далее запланированы работы по реконструкции административного корпуса – планируется полное восстановление его исторического облика, — подчеркнул представитель ФГУП «Главное военно-строительного управления №4» Министерства обороны Алексей Трубачев, уточнив, что заказчик поставил перед строителями жесткие рамки сдачи объекта — начало следующего учебного года.